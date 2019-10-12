Андрей Медведев о мини-футбольной «Столице»:«Мы вышли в элитный раунд Лиги чемпионов»

Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» выходит в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний игровой день основного круга турнира команда Евгения Осинцева сыграла вничью с балканским «Либурни» – 1:1.

Жеребьевка элитного раунда соревнований пройдет 18 октября, и представители минской команды уже подали свою заявку на проведение матчей этой стадии в столице Беларуси.

Команды обменялись забитыми мячами уже в первом тайме. За минскую дружину на 6-й минуте отличился Жигалко. А наши соперники ответили точным ударом Черими. «Столица» набирает 7 очков и занимает первое место в группе «7».

Андрей Медведев, заместитель председателя правления МФК «Столица»:

Всё получилось. Со спортивной точки зрения наша команда уже даже перед этим матчем квалифицирована в элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу.

С точки зрения организации делегат сказал, что это одна из лучших организаций, которую он когда-либо видел. Остался очень доволен.

Мы вышли в элитный раунд Лиги чемпионов. Мы уже подали заявку на проведение его в Минске, потому что домашняя площадка – это всегда большой плюс.

Предоставит ли нам УЕФА такое право? Скорей всего в этом году нет, потому что они предпочитают не проводить основной элитный раунд в одном и том же месте. Надеюсь, что тот успех, те организационные плюсы, которые отметил делегат, как-то повлияют в том числе на их решение.