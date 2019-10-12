«Бегу за маму». На берегу Цнянского водохранилища в Минске провели забег ко Дню матери

Эта своеобразная спортивная эстафета в марафоне недели матери, которая проходит в нашей стране в преддверии самого Дня матери. Тысяча участников вышли на дистанции от 500 метров до 15 километров. Самые маленькие из них, посвящая свои победы самым дорогим, работали в тандеме с отцами, которые бежали с локомотивом – коляской. Впрочем, вдохновленные светлым лозунгом «Бегу за маму», в кросс пускались целыми семьями.