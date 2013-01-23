Александр Гутор может покинуть БАТЭ, выплатив 180 тысяч долларов

Новости Беларуси. Александр Гутор может уходить из БАТЭ. Таков вердикт Белорусской федерации футбола. Правда для того, чтобы расторгнуть контракт с борисовским клубом, лучшему игроку Беларуси 2011 года необходимо выплатить БАТЭ компенсацию в размере 180 тысяч долларов. Эти деньги, кстати, может внести команда, которая приобретет Гутора.

Напомним, в прошлом сезоне вратарь провел за БАТЭ всего три встречи, после чего воспользовался пунктом регламента, в соответствии с которым футболист может расторгнуть контракт, если он отыграл за сезон меньше 10 процентов матчей.

БАТЭ уже заявил, что будет обжаловать вынесенное решение, сообщили в программе СТВ-спорт.