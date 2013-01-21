Новости Беларуси. Чемпионка Паралимпийских игр Людмила Волчек стала почетным гражданином Червенского района. Такое решение было принято единогласно районным Советом депутатов.

Уроженка Смиловичей свой ​​путь в спорт начинала именно здесь. В 1989 году она начала заниматься легкой атлетикой в районной детско-юношеской спортивной школе. В 2000 году Людмила получила первую бронзу на Кубке Европы и была включена в состав национальной сборной на летние Олимпийские игры в Афины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Но потом судьба распорядилась иначе: девушка получила травму позвоночника. Тогда, казалось, ее мечты не суждено было сбыться. Но Людмила решила по-другому.