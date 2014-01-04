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Белоруска Дарья Домрачева одержала убедительную победу на 4 этапе Кубка мира по биатлону

04 января 2014 14:56
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Новости Беларуси. И снова первая! Дарья Домрачева одержала убедительную победу на  4 этапе Кубка мира. Он проходит в немецком Оберхофе. Несмотря на туманную погоду, лидер белорусской сборной отстрелялалсь практически без промаха, допустив лишь одну ошибку на втором огневом рубеже.

Домрачева почти на 30 секунд опередила финку Кайсу Макарайнен. Третье место заняла украинка Олена Пидгрушная.

Это - 13 победа белорусской биатлонистки в ее карьере. С блестящей победой Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И как стало известно буквально несколько минут назад, наша спортсменка завоевала очередное золото в немецком Оберхофе, где проходит этап кубка мира по биатлону.

# Биатлон # Дарья Домрачева

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