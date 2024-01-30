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БК «Минск» потерпел 25-е поражение в Единой лиге

30 января 2024 11:40
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Баскетбольный клуб «Минск» потерпел 25-е поражение в Единой лиге. На домашней площадке белорусы уступили «Парме», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БК «Минск» потерпел 25-е поражение в Единой лиге-1

У нашей команды был достаточно уверенный старт. Но уже со второй четверти гости вышли вперед. Результативную игру показали легионеры «Пармы» – Ричард Соломон, Би Джей Джонсон и Си Джей Брайс, у них 55 очков. После перерыва ситуация не изменилась. В итоге уверенная победа «Пармы» – 88:59. Следующий матч минчане проведут против «Автодора» в Саратове 3 февраля. Это будет последний матч первого группового этапа.

# Баскетбол

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