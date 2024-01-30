БК «Минск» потерпел 25-е поражение в Единой лиге

У нашей команды был достаточно уверенный старт. Но уже со второй четверти гости вышли вперед. Результативную игру показали легионеры «Пармы» – Ричард Соломон, Би Джей Джонсон и Си Джей Брайс, у них 55 очков. После перерыва ситуация не изменилась. В итоге уверенная победа «Пармы» – 88:59. Следующий матч минчане проведут против «Автодора» в Саратове 3 февраля. Это будет последний матч первого группового этапа.