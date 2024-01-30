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Минское «Динамо» поднялось на 5-ю позицию в индексе силы в КХЛ

30 января 2024 11:41
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Континентальная хоккейная лига обнародовала новый индекс силы команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» поднялось на 5-ю позицию в индексе силы в КХЛ-1

Этот показатель говорит о текущей форме команд, учитывает победные серии, а также результаты матчей с топовыми соперниками. Минское «Динамо» поднялось сразу на восемь пунктов и занимает пятое место. Возглавил его СКА из Санкт-Петербурга. На второй позиции рейтинга челябинский «Трактор», на третьей – омский «Авангард».

# Хоккей

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