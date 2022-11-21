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Мария Шканова взяла золото на соревнованиях по горнолыжному спорту в России

21 ноября 2022 15:03
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В заполярном Кировске, что в Мурманской области, взял старт новый соревновательный сезон по горнолыжному спорту. В стартах принимают участие спортсмены из 16 регионов России, а также Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мария Шканова взяла золото на соревнованиях по горнолыжному спорту в России-1

Среди участников соревнований и наша спортсменка Мария Шканова. Турнир должен был стартовать позже, но организаторы были вынуждены перенести его из-за погодных условий на несколько дней раньше. В дисциплине слалом приняли участие 38 горнолыжниц. Мария Шканова прекрасно прошла дистанцию и заняла первое место, финишировав с лучшим временем. Серебряным призером стала россиянка Анастасия Горностаева, а бронзовым – ее соотечественница Виталина Гирина.

# Горнолыжный спорт # Мария Шканова # Анастасия Горностаева # Виталина Гирина # Фотофакт

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