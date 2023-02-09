«Работают лучшие тренеры». Как готовят юниоров горнолыжного спорта к Международным играм «Дети Азии»?

Новости Беларуси. Близятся к началу II зимние международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская делегация продолжает активную подготовку к мультифоруму. Команда нашей страны насчитывает 68 спортсменов до 16 лет. В их числе есть и представители горнолыжного спорта. Всего четыре человека. За медали у юношей поспорят Кирилл Борисевич и Никита Скуратович. Девушек представят Кристина Чубикова и Александра Савенкова. Ребята выступят в трех дисциплинах: слалом, слалом-гигант и супергигант. Ну а пока что идет усердная работа, ведь как спортсмены, так и тренеры нацелены на высокие результаты.

Александр Наконечный, старший тренер национальной команды по горнолыжному спорту и сноуборду:

«Дети Азии» готовятся полностью с нашими юниорами в горнолыжном центре «Силичи». Здесь наиболее приемлемые условия для подготовки. Работают лучшие тренеры нашей страны, в том числе и РЦОП «Раубичи». Ставятся трассы, те условия создаются, которые будут на соревнованиях в Кузбассе. Они работают, и пока динамика положительная. Мы надеемся, что выполним ту программу, которую планируем.

Сейчас ребята на финишной прямой подготовки, и форма каждого спортсмена соответствует необходимому уровню, чтобы не просто достойно выступить, но и привезти домой заветные награды. И боевое настроение также играет немаловажную роль.