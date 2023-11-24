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Белорус Владимир Алистров остаётся лучшим игроком СКА сезона

24 ноября 2023 10:30
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Владимир Алистров забросил юбилейную, 10-ю шайбу в сезоне. Его гол, а также результативная передача помогли СКА добыть седьмую кряду викторию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Владимир Алистров остаётся лучшим игроком СКА сезона-1

Причем повержен был не кто-нибудь, а лидер – московский «Спартак». Белорус открыл счет в противостоянии, а затем помог отличиться партнерам в меньшинстве.

Таким образом, на счету форварда в 32 матчах стало 28 очков. Он остается лучшим игроком СКА в нынешнем сезоне.

# Хоккей # Владимир Алистров # Фотофакт

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