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Белорус Вадим Мороз признан лучшим новичком недели в КХЛ

14 ноября 2022 14:06
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Новости Беларуси. Белорус Вадим Мороз – лучший новичок недели в КХЛ. Лига по достоинству оценила старания нашего нападающего. В трех матчах он сумел набрать 3 бомбардирских балла при показателе полезности «+2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Вадим Мороз признан лучшим новичком недели в КХЛ-1

Особенно зрелищным оказался второй ассист. Форвард, которому всего 18 лет, в одиночку объехал едва ли не всю оборону ЦСКА. Партнеру осталось всего лишь подставить клюшку. На данный момент на счету Мороза в КХЛ 14 матчей и 6 результативных действий. А «Динамо», увы, не смогло сохранить победную традицию, уступив ЦСКА 5:8.  

# Хоккей # Вадим Мороз # Фотофакт

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