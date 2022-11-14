Белорус Вадим Мороз признан лучшим новичком недели в КХЛ

Новости Беларуси. Белорус Вадим Мороз – лучший новичок недели в КХЛ. Лига по достоинству оценила старания нашего нападающего. В трех матчах он сумел набрать 3 бомбардирских балла при показателе полезности «+2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно зрелищным оказался второй ассист. Форвард, которому всего 18 лет, в одиночку объехал едва ли не всю оборону ЦСКА. Партнеру осталось всего лишь подставить клюшку. На данный момент на счету Мороза в КХЛ 14 матчей и 6 результативных действий. А «Динамо», увы, не смогло сохранить победную традицию, уступив ЦСКА 5:8.