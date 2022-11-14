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В футбольном чемпионате Беларуси состоялась жеребьёвка переходных матчей

14 ноября 2022 14:10
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Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси состоялась жеребьевка переходных матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В футбольном чемпионате Беларуси состоялась жеребьёвка переходных матчей-1

Напомним, право на будущий год играть в элитной компании будут оспаривать «Арсенал» и «Макслайн». Хозяином первой дуэли будет дзержинский клуб. Матч состоится 16 ноября. Ответная дуэль на поле рогачевской дружины пройдет 20 ноября. Победитель получит право заявиться в высшую лигу.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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