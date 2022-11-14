В футбольном чемпионате Беларуси состоялась жеребьёвка переходных матчей

Напомним, право на будущий год играть в элитной компании будут оспаривать «Арсенал» и «Макслайн». Хозяином первой дуэли будет дзержинский клуб. Матч состоится 16 ноября. Ответная дуэль на поле рогачевской дружины пройдет 20 ноября. Победитель получит право заявиться в высшую лигу.