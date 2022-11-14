Национальная сборная Беларуси по футболу прибыла в Дубай, где пройдут заключительные матчи сезона

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по футболу прибыла в Дубай. Здесь пройдут два заключительных матча сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг, 17 ноября, наши парни померяются силами с командой Сирии, а спустя три дня, 20 ноября, сразимся с Оманом. В распоряжении главкома дружины 23 игрока. На данный момент в рейтинге ФИФА белорусы идут 97-ми, сирийцы 90-ми, оманцы - 75-ми.