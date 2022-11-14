Прямой эфир

Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге

14 ноября 2022 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сверхрезультативный матч в Континентальной хоккейной лиге выдали ЦСКА и минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 8:5.

Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге -1

«Армейцы» в атаке преуспели больше. Хотя начало поединка голевой феерии не предвещало. После первого периода «зубры» были на шаг впереди. Во втором отрезке хозяева завелись не на шутку и отправили в наши ворота 6 шайб. «Динамо» возразило единожды. После второго перерыва команды вновь порадовали зрителей обилием голов. Победило «Динамо» – 3:2. Однако встречу забрал клуб ЦСКА – 8:5. Сегодня у подопечных Вудкрофта выходной, а во вторник предстоит играть с питерским СКА.

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
СЕХА-лига. Белорусский гандбольный клуб СКА на выезде одолел «Пермских медведей»
14 ноября 2022 12:31

СЕХА-лига. Белорусский гандбольный клуб СКА на выезде одолел «Пермских медведей»

Юниорская сборная Беларуси одержала вторую победу подряд в Молодёжной волейбольной лиге России
14 ноября 2022 12:30

Юниорская сборная Беларуси одержала вторую победу подряд в Молодёжной волейбольной лиге России

«Шахтёр» – чемпион! Проследили, как кубок третий раз подряд достался футболистам из Солигорска
13 ноября 2022 17:40

«Шахтёр» – чемпион! Проследили, как кубок третий раз подряд достался футболистам из Солигорска