Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге

«Армейцы» в атаке преуспели больше. Хотя начало поединка голевой феерии не предвещало. После первого периода «зубры» были на шаг впереди. Во втором отрезке хозяева завелись не на шутку и отправили в наши ворота 6 шайб. «Динамо» возразило единожды. После второго перерыва команды вновь порадовали зрителей обилием голов. Победило «Динамо» – 3:2. Однако встречу забрал клуб ЦСКА – 8:5. Сегодня у подопечных Вудкрофта выходной, а во вторник предстоит играть с питерским СКА.