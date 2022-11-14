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Белорусы завоевали восемь медалей на чемпионате мира по самбо

14 ноября 2022 12:32
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Новости Беларуси. 8 медалей – таков итог выступления сборной Беларуси по самбо на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали восемь медалей на чемпионате мира по самбо-1

В заключительный день турнира наша копилка пополнилась двумя серебряными наградами. Вице-чемпионами планеты стали Светлана Тимошенко и Евгений Алексиевич. Они дошли до финалов, однако в решающих схватках проиграли. Единственной, кто не потерпел ни одного поражения, у нас стала Алена Купава. Она стала лучшей на планете в первый же день старта. А всего по итогам форума у нас одно золото, три серебра и четыре бронзы.

# Спортивные соревнования # Светлана Тимошенко # Евгений Алексиевич # Алена Купава # Фотофакт

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