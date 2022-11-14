Белорусы завоевали восемь медалей на чемпионате мира по самбо

В заключительный день турнира наша копилка пополнилась двумя серебряными наградами. Вице-чемпионами планеты стали Светлана Тимошенко и Евгений Алексиевич. Они дошли до финалов, однако в решающих схватках проиграли. Единственной, кто не потерпел ни одного поражения, у нас стала Алена Купава. Она стала лучшей на планете в первый же день старта. А всего по итогам форума у нас одно золото, три серебра и четыре бронзы.