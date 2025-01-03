Белорусские хоккеисты провели поединки в заокеанских лигах

В НХЛ «Калгари» Егора Шаранговича дома проиграл «Юте» со счетом 3:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором периоде наш нападающий отметился результативной передачей, он провел на льду 19 минут, исполнил два броска, и завершил встречу с показателем полезности +1. Защитник «Юты» Владислав Колячонок в заявку на игру не попал.

«Вашингтон» Алексея Протаса уступил «Миннесоте» в серии буллитов – 3:4. Белорусский форвард провел на льду 18,5 минуты, один бросок Алексея заблокировали соперники, четыре раза он бросил мимо ворот и завершил поединок с показателем полезности +2.