Хоккей. «Юность» обыграла «Неман» и установила рекорд по длине «сухой» серии

Новости Беларуси. В экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею 6 февраля состоялись четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом из них «Юность» дома играла против «Немана». По ходу поединка минчане вели в две шайбы, но гродненцы сумели отыграть дефицит. Однако разжиться очками гостям не удалось: точный бросок Мингалеева под занавес матча принес «Юности» победу.

К слову, сегодня минчане пропустили впервые за пять встреч, но установили новый рекорд национального чемпионата по продолжительности «сухой» серии – теперь она составляет 316 минут и 18 секунд.