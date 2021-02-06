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Хоккей. «Юность» обыграла «Неман» и установила рекорд по длине «сухой» серии

06 февраля 2021 20:52
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Новости Беларуси. В экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею 6 февраля состоялись четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Юность» обыграла «Неман» и установила рекорд по длине «сухой» серии-1

В первом из них «Юность» дома играла против «Немана». По ходу поединка минчане вели в две шайбы, но гродненцы сумели отыграть дефицит. Однако разжиться очками гостям не удалось: точный бросок Мингалеева под занавес матча принес «Юности» победу.

К слову, сегодня минчане пропустили впервые за пять встреч, но установили новый рекорд национального чемпионата по продолжительности «сухой» серии – теперь она составляет 316 минут и 18 секунд.

Хоккей. «Юность» обыграла «Неман» и установила рекорд по длине «сухой» серии-4

Также в субботу «Шахтер» встречался с «Металлургом», «Гомель» принимал «Могилев, а «Локомотив» гостил у «Динамо-Молодечно».

# Хоккей Беларуси # Денис Мингалеев # Фотофакт

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