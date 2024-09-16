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Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Москвы в поединке дебютной выездной серии чемпионата КХЛ

16 сентября 2024 10:54
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Минское «Динамо» уступило московским одноклубникам в заключительном поединке дебютной выездной серии чемпионата КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Москвы в поединке дебютной выездной серии чемпионата КХЛ-1

Хозяева льда сходу прибрали инициативу к рукам. В первом периоде они огорчили «зубров» дважды. Во втором отрезке в наших воротах побывали еще две шайбы. Правда, и подопечные Дмитрия Квартальнова ответили голами, подарив надежду. Но просуществовала она недолго. На старте третьей 20-минутки хоккеисты из белокаменной вновь оторвались. А после соперники обменялись точными бросками. Результат 6:3 в пользу москвичей. Белорусы набрали половину возможных баллов.

21 сентября дома сыграем с «Северсталью».

# Хоккей

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