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Сборная Беларуси по пляжному футболу оспорит бронзовые медали Евролиги

14 сентября 2024 19:31
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Сборная Беларуси по пляжному футболу не сумела выйти в финал Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке одной второй дружина Николаса Альварадо уступила португальцам.

Сборная Беларуси по пляжному футболу оспорит бронзовые медали Евролиги-1

Именно пиринейские кудесники мяча задавали тон в изменении цифр на табло. Поначалу наши парни находили контаргументы. Увы, но на весь матч соотечественников не хватило. Со второго периода первым номером действовал соперник. Отыграть отставание не получилось. Финальный результат – 7:3 – в пользу португальцев. Удел белорусов – завтрашнее противостояние за бронзу.

# Футбол

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