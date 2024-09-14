Сборная Беларуси по пляжному футболу оспорит бронзовые медали Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу не сумела выйти в финал Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке одной второй дружина Николаса Альварадо уступила португальцам.

Именно пиринейские кудесники мяча задавали тон в изменении цифр на табло. Поначалу наши парни находили контаргументы. Увы, но на весь матч соотечественников не хватило. Со второго периода первым номером действовал соперник. Отыграть отставание не получилось. Финальный результат – 7:3 – в пользу португальцев. Удел белорусов – завтрашнее противостояние за бронзу.