Белорус Максим Густик завоевал золото Кубка мира по фристайлу пятого этапа

Новости Беларуси. Белорус Максим Густик завоевал золото пятого этапа Кубка мира по фристайлу, который прошел в американском Дир-Вэлли. В финале наш спортсмен показал лучший результат, опередив лыжных акробатов из Канады, США и Китая.

Максим Густик, победитель этапа Кубка мира по фристайлу:

Выступалось очень хорошо, погода отличная, чуть ветер, а так, мне все понравилось. Освещение, вообще, все. Все в хорошем качестве и состоянии.

Для 24-летнего Максима это выступление стало лучшим в карьере на этапах Кубка мира. Следующий этап пройдет 17 февраля в российском Сочи. Заключительный - седьмой - 23 февраля в украинском Буковеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.