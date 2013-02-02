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Белорус Максим Густик завоевал золото Кубка мира по фристайлу пятого этапа

02 февраля 2013 15:02
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Новости Беларуси. Белорус Максим Густик завоевал золото  пятого этапа Кубка мира по фристайлу, который прошел в американском Дир-Вэлли. В финале наш спортсмен показал лучший результат, опередив лыжных акробатов из Канады, США и Китая.

Максим Густик, победитель этапа Кубка мира по фристайлу:
Выступалось очень хорошо, погода отличная, чуть ветер, а так, мне все понравилось. Освещение, вообще, все. Все в хорошем качестве и состоянии.

Для 24-летнего Максима это выступление стало лучшим в карьере на этапах Кубка мира. Следующий этап пройдет 17 февраля в российском Сочи. Заключительный - седьмой - 23 февраля в украинском Буковеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области спорта # Государственная политика # Максим Густик

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