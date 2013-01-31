Продажу билетов на матчи Чемпионата мира по хоккею-2014 планируют начать в августе-сентябре 2013 года

Новости Беларуси. Стоимость билетов будет от 6 евро на матч предварительного этапа и до 250 на финал.

Для размещения гостей турнира задействуют более полусотни гостиниц, студенческие общежития и комплексы студенческих деревень. Серьезное внимание уделяется обеспечению безопасности. Во время проведения Чемпионата к волонтерской работе планируют привлечь и студентов.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в сильнейшем дивизионе в мае 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли:

Мы считаем, что торговых объектов и объектов питания у нас в городе недостаточно, то есть мы поднимаем планку к 2015 году довести обеспеченность на тысячу жителей площадью торговой 600квадратных метров. Мы считаем, что на сегодняшний день пока проводить эту работу достаточно динамично, потому что, действительно, прирастать ежегодно порядка на 10 тысяч посадочных мест в городе.