Фигуристу Евгению Плющенко сделали срочную операцию на спину

Новости России. Сегодня в одной израильской клинике прооперировали прославленного фигуриста Евгения Плющенко. Как сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин, операция прошла успешно.

Из-за болей в спине Плющенко был вынужден сняться с чемпионата Европы, который проходил в хорватском Загребе. Как заявил Мишин, у его подопечного практически стёрся межпозвоночный диск. В ходе операции он был заменен пластиковый.

Алексей Мишин, тренер:

Операция прошла нормально. О восстановлении говорить еще рано. Стандартных периодов восстановления нет. По крайней мере, могу сказать, что к основному периоду подготовки к Олимпиаде он будет готов.

Зимние Олимпийские игры в Сочи пройдут 7-23 февраля 2014 года.

Неоценимую поддержку в эти трудные для спортсмена дни оказывает его супруга, продюсер Яна Рудковская. Напомним, в канун Рождества Яна родила прославленному фигуристу мальчика.

Яна Рудковская, музыкальный продюсер:

Малыш родился весом 2 кг 800 г! Здоровенький! Роды прошли очень быстро!

В своём микроблоге в Twitter Плющенко признался: рождение сына – невероятное счастье.

Евгений Плющенко, российский фигурист:

Держу сейчас на руках сына! Спасибо Господу и моей Яночке!