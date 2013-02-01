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Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо японец Масато Утисиба получил срок за изнасилование

01 февраля 2013 17:03
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Новости Японии. Японский дзюдоист Масато Утисиба приговорен к пяти годам тюрьмы за изнасилование. Инцидент произошёл в 2011 году. Жертвой дзюдоиста стала студентка одного из университетов Токио, посещавшая дзюдоистский клуб. Ее утверждения, что она в тот момент была пьяна и не могла контролировать свои действия, были признаны обоснованными. Спортсмена обвинили в том, что он специально напоил девушку, чтобы вступить с ней в половую связь.

Масато – обладатель двух золотых медалей на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и на Олимпиаде-2008 в Пекине. После завершения карьеры спортсмен преподавал в университете Кюсю.

# Насилие

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