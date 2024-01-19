В Челябинске состоялись соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина»

Два золота и личный рекорд. В Челябинске состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В стартах приняли участие и три белорусских спортсмена. Они выступали в компании сильнейших атлетов России и показали прекрасные результаты.

В программу турнира были включены две дисциплины – прыжок в высоту и прыжок с шестом. Причем состязания шестовиков проходили в формате микст – здесь женщины соревновались с мужчинами, имея гандикап в один метр. Несмотря на это в прыжках с шестом не было равных нашему Матвею Волкову – его результат 5 метров 81 сантиметр. Он установил личный рекорд и по праву стал победителем.