В Челябинске состоялись соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина»
Два золота и личный рекорд. В Челябинске состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В стартах приняли участие и три белорусских спортсмена. Они выступали в компании сильнейших атлетов России и показали прекрасные результаты.
В программу турнира были включены две дисциплины – прыжок в высоту и прыжок с шестом. Причем состязания шестовиков проходили в формате микст – здесь женщины соревновались с мужчинами, имея гандикап в один метр. Несмотря на это в прыжках с шестом не было равных нашему Матвею Волкову – его результат 5 метров 81 сантиметр. Он установил личный рекорд и по праву стал победителем.
В прыжках в высоту на своем первом зимнем старте выступали и лидеры в этой дисциплине в Беларуси – Максим Недосеков и Карина Демидик. Карина продемонстрировала блестящую форму, преодолела планку на высоте 1 метр 92 сантиметра и завоевала главный приз турнира. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене с результатом 1 метр 90 сантиметров была лишь третьей. У мужчин белорус Максим Недосеков прыгнул на 2 метра 23 сантиметра и занял четвертое место. Лучший результат показал Данил Лысенков – в его активе прыжок на 2 метра 28 сантиметров.