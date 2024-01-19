Баскетбол. Сборная Беларуси U-14 выиграла два матча в полуфинале Кубка Феникса

Минимальная задача почти выполнена. Баскетбольная сборная, составленная из парней до 14 лет, практически гарантировала себе суперфинал Кубка Феникса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперничестве с российскими коллективами наши ребята не потерпели ни одного поражения. Сегодня, 19 января, на полуфинальной стадии хозяева паркета проводили два матча.

Вначале была повержена «Тринта» – 78:46. А затем во втором противостоянии были разгромлены гости из Альметьевска – команда «Девон». Исход дуэли был ясен уже к большому перерыву. Белорусы имели внушительный перевес. А за оставшееся время только наращивали отрыв. Редкие атаки гостей особой угрозы не таили. В итоге прогулочная победа – 97:27.

Андрей Клемезь, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу (U-14):

Когда ты просто тренируешься, ты просто не можешь понять ту конкуренцию, к чему мы идем. Поэтому такие турниры для нас – манна небесная. Мы очень довольны. Таким образом, белорусы чисто прошли предварительную стадию. В полуфинале осталось завтра сделать последний рывок. Однако исходя из рейтинга, уже сегодня можно с большой долей вероятности утверждать, что отечественные баскетболисты выйдут в суперфинал. Туда попадут восемь лучших дружин из 24-х.