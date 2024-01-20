Хоккейная команда Президента возглавляет турнирную таблицу любительского чемпионата

И к главному спортивному событию дня. Хоккейная команда Президента вышла на лед, чтобы поспорить за победу с могилевчанами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент дружина главы государства наравне с хоккеистами Минской области занимает лидирующую позицию в промежуточной таблице состязаний. У обеих на счету по 9 баллов, однако в запасе команды Первого есть еще одна игра.

Сегодня, 20 января, четвертый поединок. Хотя могилевские ребята и не могут похвастаться своими победами, тем не менее они показывают интересную игру. Искушенного белорусского зрителя захватывают комбинации, которые демонстрируют участники. Трибуны взрываются эмоциями. Это то мероприятие, на которое хочется приходить всегда и приводить своих детей. Первая шайба влетела в ворота гостей на второй минуте. Понятно, что под хоккейной формой любители, но они заряжают своей жаждой к победам. После первой двадцатиминутки счет на табло показал 2:0 в пользу команды Президента.

Артем Каркоцкий, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси:

Каждую игру ожидаешь, что мы будем с большим преимуществом начинать. И в первом периоде отрываться вперед. Конечно, нам бы этого очень хотелось, мы к этому стремимся и стараемся. Но хоккей не всегда диктует те правила, которые мы хотим. Это игра, это нормально. Первый период, команда очень сильная. Будем делать выводы и двигаться дальше.

Иван Коташенко, нападающий команды Могилевской области:

Очень интересная игра, классная атмосфера на трибунах. Давно в такой обстановке не играли. Команда Президента – очень хороший состав, интересно поиграть, опытные ребята. В прошлом знаменитые хоккеисты. Все супер, все классно.