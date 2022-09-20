Белорус Илья Усов вызван на тренировочный сбор клуба НХЛ «Тампа»

Белорус Илья Усов вызван на тренировочный сбор клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа». В расширенный список включены 56 исполнителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорус Илья Усов вызван на тренировочный сбор клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа». В расширенный список включены 56 исполнителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Конечно, кэмп еще не гарантирует место в основном составе, однако дает большие шансы закрепиться в нем. Сам сбор начнется предстоящей ночью. Игрокам предстоят медосмотр и тестирование. А спустя день запланированы первые тренировки на льду. Дебютный товарищеский матч «Тампа» проведет 28 сентября против «Каролины».