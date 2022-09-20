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Белорус Илья Усов вызван на тренировочный сбор клуба НХЛ «Тампа»

20 сентября 2022 16:46
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Белорус Илья Усов вызван на тренировочный сбор клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа». В расширенный список включены 56 исполнителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорус Илья Усов вызван на тренировочный сбор клуба НХЛ «Тампа»-1

Конечно, кэмп еще не гарантирует место в основном составе, однако дает большие шансы закрепиться в нем. Сам сбор начнется предстоящей ночью. Игрокам предстоят медосмотр и тестирование. А спустя день запланированы первые тренировки на льду. Дебютный товарищеский матч «Тампа» проведет 28 сентября против «Каролины».  

# Хоккей # Илья Усов # Фотофакт

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