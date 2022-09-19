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Белорусские спортсмены стали обладателями 18 наград в открытом Кубке России по пулевой стрельбе

19 сентября 2022 18:49
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В спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора», что в российском Игнатово, подвели итоги открытого Кубка России по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие и белорусские спортсмены.

Белорусские спортсмены стали обладателями 18 наград в открытом Кубке России по пулевой стрельбе-1

Наши стрелки достойно проявили себя на этом турнире. В копилке белорусской команды 18 наград, из них 7 высшей пробы. Белорусы стали обладателями медалей в личном и командном зачетах, а также в упражнениях для смешанных пар. Спортсмены соревновались в стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Наряду со взрослыми выступали и юниоры.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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