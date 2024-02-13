Белорус Илья Шиманович вышел в полуфинал ЧМ по плаванию

Илья Шиманович вышел в полуфинал чемпионата мира по плаванию. Таков главный итог утренней сессии планетарного форума в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш спортсмен не просто выиграл квалификационный заплыв на полтиннике брассом. Он разделил первое место среди всех участников. Результат – 26 секунд и 66 сотых. Стадия одной второй состоится вечером. Также 13 февраля на дорожку предстоит выйти Алине Змушко. Она сразится за награды на сотне брассом.