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Белорус Илья Шиманович вышел в полуфинал ЧМ по плаванию

13 февраля 2024 11:30
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Илья Шиманович вышел в полуфинал чемпионата мира по плаванию. Таков главный итог утренней сессии планетарного форума в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Илья Шиманович вышел в полуфинал ЧМ по плаванию-1

Наш спортсмен не просто выиграл квалификационный заплыв на полтиннике брассом. Он разделил первое место среди всех участников. Результат – 26 секунд и 66 сотых. Стадия одной второй состоится вечером. Также 13 февраля на дорожку предстоит выйти Алине Змушко. Она сразится за награды на сотне брассом.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко

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