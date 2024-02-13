Прямой эфир

Антон Смольский взял серебро на Всероссийской спартакиаде сильнейших

13 февраля 2024 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Антон Смольский завоевал серебряную медаль Всероссийской спартакиады сильнейших. Белорус поднялся на пьедестал по итогам индивидуальной гонки на 20 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Смольский взял серебро на Всероссийской спартакиаде сильнейших-1

Земляк оказался одним из немногих, кто на четырех огневых рубежах не допустил ни одного промаха. Увы, но скорость на сей раз была не на высоте. Тем не менее Смольский сумел опередить многих сильных россиян.

Следом в аналогичной дисциплине соревновались девушки. Среди претенденток на пьедестал были четыре белоруски. Лучшей в итоге стала Ирина Лещенко. С одним промахом она замкнула десятку сильнейших. Нужно отметить возвращение в большой спорт Динары Смольской. В финишном протоколе стреляющая лыжница расположилась на 21-й позиции.

# Биатлон # Антон Смольский

Другие новости рубрики

Все новости
Пот льётся градом! В спортивном комплексе «Стайки» проходит 3-дневный рандори по самбо
12 февраля 2024 20:06

Пот льётся градом! В спортивном комплексе «Стайки» проходит 3-дневный рандори по самбо

Азаренко обыграла польскую теннисистку и вышла во второй круг турнира в Дохе
12 февраля 2024 18:59

Азаренко обыграла польскую теннисистку и вышла во второй круг турнира в Дохе

Илья Шиманович занял шестое место на ЧМ по водным видам спорта в Катаре
12 февраля 2024 18:40

Илья Шиманович занял шестое место на ЧМ по водным видам спорта в Катаре