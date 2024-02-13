Антон Смольский взял серебро на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Антон Смольский завоевал серебряную медаль Всероссийской спартакиады сильнейших. Белорус поднялся на пьедестал по итогам индивидуальной гонки на 20 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Земляк оказался одним из немногих, кто на четырех огневых рубежах не допустил ни одного промаха. Увы, но скорость на сей раз была не на высоте. Тем не менее Смольский сумел опередить многих сильных россиян.

Следом в аналогичной дисциплине соревновались девушки. Среди претенденток на пьедестал были четыре белоруски. Лучшей в итоге стала Ирина Лещенко. С одним промахом она замкнула десятку сильнейших. Нужно отметить возвращение в большой спорт Динары Смольской. В финишном протоколе стреляющая лыжница расположилась на 21-й позиции.