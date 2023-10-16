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«Команду словно подменили». Рассказываем про матч «Минска» и УНИКСа в Единой лиге ВТБ

16 октября 2023 18:30
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Новости Беларуси. Баскетболисты клуба «Минск» провели третий матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Дома подопечные Ростислава Вергуна сыграли против команды УНИКС. За ходом противостояния следила и наша съемочная группа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артем Шукалович, корреспондент:
Сильнее оказался действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Подавляющее преимущество, счет 97:49 в пользу российской дружины.

«Команду словно подменили». Рассказываем про матч «Минска» и УНИКСа в Единой лиге ВТБ-1

Нужно отметить, что позитив в игре столичной команды был. Например, первую четверть подопечные Ростислава Вергуна записали в свой актив, они были сильнее со счетом 20:18. После перерыва команду словно подменили, перестала клеиться игра. Соперник пользовался моментами, потерями наших парней, фолами. Получал очень много пространства, легких очков и за счет этого смог создать себе комфортное преимущество.

Подробнее в видеоматериале.

Будем надеяться, что победа сильного соперника не выбьет наших ребят из колеи. На старте сезона они идут без побед, в трех матчах потерпели поражение.

Следующий поединок белорусская команда проведет также на домашней площадке: 19 октября против «Самары».

# Баскетбол # Артем Шукалович # Фотофакт

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