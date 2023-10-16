Карлос Алос о матче с Швейцарией: «Они должны выйти из раздевалки с поднятой головой, я очень горд за них»

Наша команда в драматичном матче сыграла вничью с лидером группы, сборной Швейцарии. Белорусские футболисты благодаря голам Макса Эбонга, Дениса Полякова и Дмитрия Антилевского долгое время вели со счетом 3:1. Однако удержать преимущество команде Карлоса Алоса не удалось. На исходе матча швейцарцам удалось вернуться в игру и дважды поразить ворота белорусов. Матч завершился с ничейным счетом 3:3.

Карлос Алос, главный тренер футбольной сборной Беларуси:

Особенно во втором тайме мы использовали хорошо свои моменты. В первом тайме у нас не было так много моментов, потому что мы больше играли: у нас не было мяча, а во втором тайме у нас появился мяч, и мы хорошо использовали все свои моменты. Я уже ребятам сказал в раздевалке, что они должны выйти из раздевалки с поднятой головой, что я очень горд за них, и они должны быть горды за ту работу, которую проделали. Соперник – очень сильная команда. В последней Лиге Наций они выбили Испанию. Это команда на хорошем уровне, и мы можем биться против любой команды.

Сборная Беларуси на данный момент занимает предпоследнее – 5-е место в группе. Наша сборная лишилась шансов на выход в основной раунд чемпионата Европы.