Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы

Новости мира. Очень интересной получилась дуэль португальской «Бенфики» и немецкого «Айнтрахта». В рядах «красно-белых» настоящий перфоманс устроил молодой форвард Жоау Фелиш, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За полчаса игрового времени нападающий сумел забить три мяча и отдать одну голевую передачу. Это позволило португальцу установить рекорд Лиги Европы: он стал самым молодым автором хет-трика в истории турнира. На момент достижения ему исполнилось 19 лет и 152 дня. А результативные действия Фелиша позволили «Бенфике» победить «Айнтрахт» – 4:2.