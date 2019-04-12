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Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы

12 апреля 2019 20:56
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Новости мира. Очень интересной получилась дуэль португальской «Бенфики» и немецкого «Айнтрахта». В рядах «красно-белых» настоящий перфоманс устроил молодой форвард Жоау Фелиш, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы-1

За полчаса игрового времени нападающий сумел забить три мяча и отдать одну голевую передачу. Это позволило португальцу установить рекорд Лиги Европы: он стал самым молодым автором хет-трика в истории турнира. На момент достижения ему исполнилось 19 лет и 152 дня. А результативные действия Фелиша позволили «Бенфике» победить «Айнтрахт» – 4:2.

Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы-4

В других матчах «Челси» на последних минутах вырвал победу у «Славии», а в испанском дерби «Валенсия» была сильнее «Вильярреала».

# Футбол # Жоау Фелиш # Фотофакт

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