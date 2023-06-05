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Белорус Егор Сидоров продолжает претендовать на итоговый драфт НХЛ

05 июня 2023 16:01
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Егор Сидоров продолжает претендовать на итоговый драфт НХЛ. Авторитетное издание представило свой топ-100 молодых исполнителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Егор Сидоров продолжает претендовать на итоговый драфт НХЛ-1

В число лучших проспектов попал и наш форвард. Журналисты определили белоруса на 77-ю строку. Отмечается, что он обладает точным броском и хорошей скоростью рук. Минувший сезон Сидоров провел в Западной хоккейной лиге Канады и в 53 матчах набрал 76 очков.

# Хоккей # Егор Сидоров # Фотофакт

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