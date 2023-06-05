Белорус Егор Сидоров продолжает претендовать на итоговый драфт НХЛ

В число лучших проспектов попал и наш форвард. Журналисты определили белоруса на 77-ю строку. Отмечается, что он обладает точным броском и хорошей скоростью рук. Минувший сезон Сидоров провел в Западной хоккейной лиге Канады и в 53 матчах набрал 76 очков.