«Слуцк» победил БАТЭ в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

«Слуцк» нанес поражение БАТЭ в заключительном матче 11-го тура чемпионата страны по футболу. Героем противостояния стал Сергей Пушняков. Он забил на 41-й минуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на попытки борисовского коллектива отыграться, больше цифры на табло не менялись. Таким образом, с учетом Кубка БАТЭ не побеждает на протяжении шести дуэлей. «Неман» благодаря успеху в матче с «Ислочью» вышел на чистое второе место в таблице.