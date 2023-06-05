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«Слуцк» победил БАТЭ в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

05 июня 2023 15:59
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«Слуцк» нанес поражение БАТЭ в заключительном матче 11-го тура чемпионата страны по футболу. Героем противостояния стал Сергей Пушняков. Он забил на 41-й минуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Слуцк» победил БАТЭ в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу-1

Несмотря на попытки борисовского коллектива отыграться, больше цифры на табло не менялись. Таким образом, с учетом Кубка БАТЭ не побеждает на протяжении шести дуэлей. «Неман» благодаря успеху в матче с «Ислочью» вышел на чистое второе место в таблице.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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