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Белорусские гребцы показали хорошие результаты на Большой московской регате

05 июня 2023 15:09
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Белорусские гребцы показали быстрые секунды на Большой московской регате. В заключительный день не знали равных два наших экипажа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы показали хорошие результаты на Большой московской регате-1

С золотом – мужская восьмерка и четверка парная. Женская четверка парная пересекла финишный створ второй. И наконец второй состав мужской четверки стал обладателем бронзы. Всего же белорусы выиграли 19 наград.

# Гребля # Фотофакт

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