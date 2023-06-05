Белорусские гребцы показали хорошие результаты на Большой московской регате

Белорусские гребцы показали быстрые секунды на Большой московской регате. В заключительный день не знали равных два наших экипажа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С золотом – мужская восьмерка и четверка парная. Женская четверка парная пересекла финишный створ второй. И наконец второй состав мужской четверки стал обладателем бронзы. Всего же белорусы выиграли 19 наград.