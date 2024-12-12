Белорусы продолжают выступление на ЧМ по плаванию

В Будапеште продолжается Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в котором принимают участие и отечественные спортсмены, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В вечерней сессии 12 декабря пройдут финальные заплывы на стометровке брассом, в которых примут участие и белорусы. Мировой рекордсмен на этой дистанции, лидер отечественной сборной Илья Шиманович отобрался в решающий заплыв с третьим результатом. Алина Змушко вышла в финал с шестым временем. Кроме того, в расписании вечерней сессии значатся полуфиналы. Анастасия Шкурдай на полтиннике на спине в предварительном заплыве стала 14, однако по итогам 1/2 не попала в восьмерку сильнейших.

Анастасия Кулешова на дистанции 100 метров комплексным плаванием по итогам утренней сессии замкнула число 16 лучших спортсменок, борьбу за выход в финал она поведет ориентировочно в 20:50.