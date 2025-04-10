Прямой эфир

Белорусские спортсменки одержали три победы в стартовых поединках чемпионата Европы по борьбе

10 апреля 2025 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Братиславе набирает ход чемпионат Европы по борьбе. В сегодняшней программе – женские соревнования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весе до 53 килограммов наша Виктория Ребикова начала выступление с победы над Юлией Леордой из Молдовы. Также стартовую победу одержала Виктория Радькова, она была сильнее немки Дженнифер Ресслер. Идет дальше и Вероника Иванова: в весе до 62-х белоруска не оставила шансов итальянке Авроре Кампаньо. А вот Алина Мартынова и Кристина Сазыкина в стартовых поединках уступили.

Сегодня вечером будем болеть за Алина Шевчук. Она выступит в финале весовой категории до 68 килограммов. За бронзу поборются Наталья Варакина до 50 и Анастасия Земенкова – в весе до 76 килограммов. Пока в активе нашей сборной – 3 медали. 

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские хоккеисты помогли своим командам набрать очки в матчах НХЛ
10 апреля 2025 12:30

Белорусские хоккеисты помогли своим командам набрать очки в матчах НХЛ

Шайбы Борикова и Пинчука вошли в топ-10 голов первого раунда Кубка Гагарина
09 апреля 2025 20:15

Шайбы Борикова и Пинчука вошли в топ-10 голов первого раунда Кубка Гагарина

Резерв баскетбольного «Минска» победно завершил регулярный чемпионат
09 апреля 2025 18:40

Резерв баскетбольного «Минска» победно завершил регулярный чемпионат