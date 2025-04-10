Белорусские спортсменки одержали три победы в стартовых поединках чемпионата Европы по борьбе

В Братиславе набирает ход чемпионат Европы по борьбе. В сегодняшней программе – женские соревнования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весе до 53 килограммов наша Виктория Ребикова начала выступление с победы над Юлией Леордой из Молдовы. Также стартовую победу одержала Виктория Радькова, она была сильнее немки Дженнифер Ресслер. Идет дальше и Вероника Иванова: в весе до 62-х белоруска не оставила шансов итальянке Авроре Кампаньо. А вот Алина Мартынова и Кристина Сазыкина в стартовых поединках уступили.