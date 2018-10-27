Белорус Эдуард Зезюлин завоевал золото на юниорском ЧЕ по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Очередная награда! Белорус Эдуард Зезюлин – обладатель золотой медали юниорского Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Польше.
Новости Беларуси. Очередная награда! Белорус Эдуард Зезюлин – обладатель золотой медали юниорского Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Польше.
По сумме двоеборья нашему спортсмену покорился вес в 415 килограммов. Это золото стало пятым в копилке белорусской команды.
Белорусы завоевали две медали на ЧЕ по тяжёлой атлетике среди молодёжи и юниоров в Польше
«Великолепное выступление». Главный тренер сборной Беларуси по тяжёлой атлетике о юниорском ЧЕ в Польше