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Белорус Эдуард Зезюлин завоевал золото на юниорском ЧЕ по тяжёлой атлетике

27 октября 2018 20:09
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Новости Беларуси. Очередная награда! Белорус Эдуард Зезюлин – обладатель золотой медали юниорского Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Польше.

Белорус Эдуард Зезюлин завоевал золото на юниорском ЧЕ по тяжёлой атлетике -1

По сумме двоеборья нашему спортсмену покорился вес в 415 килограммов. Это золото стало пятым в копилке белорусской команды.

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# Тяжелая атлетика # Эдуард Зезюлин

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