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«Великолепное выступление». Главный тренер сборной Беларуси по тяжёлой атлетике о юниорском ЧЕ в Польше

24 октября 2018 13:17
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Новости Беларуси. В Польше продолжается юниорский Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 октября золото в копилку нашей сборной принес Игорь Лозко.

В рывке наш спортсмен показал результат 145 килограммов. А в толчке белорусу покорился вес в 182 килограмма. Как итог – первое место.

«Великолепное выступление». Главный тренер сборной Беларуси по тяжёлой атлетике о юниорском ЧЕ в Польше-1

Также бронзу в весе до 63 килограммов завоевала Сюзанна Володько.

За три дня турнира в активе нашей сборной уже пять медалей. Напомним, ранее призерами соревнований становились Геннадий Лаптев, Дарья Тевелева и Людмила Псыщаница.

«Великолепное выступление». Главный тренер сборной Беларуси по тяжёлой атлетике о юниорском ЧЕ в Польше-4

Виктор Шершуков, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Великолепное выступление, которое ценно еще и тем, что идет жесточайшая борьба с армянской сборной за первое общекомандное место.

Сейчас без перерыва Лаптев и Лозко на тренировке готовятся к Чемпионату мира в Ашхабаде уже ко взрослому, где один будет бороться за место в шестерке-восьмерке, ну а Лозко – набираться опыта.

Золото и бронзу завоевали белорусы на юниорском ЧЕ в Польше

# Тяжелая атлетика # Виктор Шершуков # Фотофакт

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