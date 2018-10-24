«Великолепное выступление». Главный тренер сборной Беларуси по тяжёлой атлетике о юниорском ЧЕ в Польше

В рывке наш спортсмен показал результат 145 килограммов. А в толчке белорусу покорился вес в 182 килограмма. Как итог – первое место.

Новости Беларуси. В Польше продолжается юниорский Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 октября золото в копилку нашей сборной принес Игорь Лозко.

За три дня турнира в активе нашей сборной уже пять медалей. Напомним, ранее призерами соревнований становились Геннадий Лаптев, Дарья Тевелева и Людмила Псыщаница.

Виктор Шершуков, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Великолепное выступление, которое ценно еще и тем, что идет жесточайшая борьба с армянской сборной за первое общекомандное место.

Сейчас без перерыва Лаптев и Лозко на тренировке готовятся к Чемпионату мира в Ашхабаде уже ко взрослому, где один будет бороться за место в шестерке-восьмерке, ну а Лозко – набираться опыта.

Золото и бронзу завоевали белорусы на юниорском ЧЕ в Польше