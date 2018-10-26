Белорусы завоевали две медали на ЧЕ по тяжёлой атлетике среди молодёжи и юниоров в Польше

Новости Беларуси. Двумя медалями пополнилась копилка сборной Беларуси на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

25 октября золото проходящих в Польше соревнований выиграл Евгений Тихонцев в младшей возрастной категории в весе до 94 килограммов. В этом же весе, но в возрасте до 23 лет, еще один белорус – Сергей Гаранин – взял бронзу.