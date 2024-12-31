Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории 500 в Брисбене

Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории 500 в австралийском Брисбене, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В поединке второго раунда первая ракетка планеты обыграла мексиканку Ренату Сарасуа, у которой 75-я позиция в мировом рейтинге. В первом сете наблюдалась борьба – 6:4, а во втором отечественная спортсменка не оставила шансов своей визави и навесила ей баранку – 6:0. В активе белоруски пять эйсов и всего одна двойная ошибка на подачах. Следующей соперницей Соболенко станет представительница Казахстана Юлия Путинцева, у которой 29-й номер топа. Напомним, в прошлом сезоне Арина добралась до финала этих соревнований, где уступила Елене Рыбакиной. Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко 1 января в матче 1/16 финала встретится с хозяйкой корта – Майей Джойнт.