Виктор Лукашенко поздравил белорусских спортсменов, болельщиков и работников отрасли с Новым годом

«Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны олимпийского движения, работники спортивной отрасли, болельщики! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть этот год станет для каждого из нас временем новых побед, достижений и ярких моментов. В 2024-м мы стали свидетелями множества значимых событий в мире спорта. Наши атлеты завоевали медали на международных соревнованиях, установили новые рекорды и показали себя настоящими бойцами на Играх Олимпиады в Париже. Это был год упорной работы, стремления к совершенству и верности олимпийским принципам. Спасибо всем за ваш вклад в развитие спорта, олимпийского движения и за вдохновение, которое вы дарите болельщикам каждый день. Наступающий 2025 год обещает быть насыщенным и интересным. Мы ожидаем новых вызовов, новых возможностей и новых триумфов. У белорусских спортсменов появится больше возможностей проявить себя на самых крупных международных стартах. Пусть 2025-й принесет каждому из нас радость от побед, удовлетворение от проделанной работы и уверенность в своих силах. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и стойкости духа, смело преодолевать любые трудности на пути к вашим целям. Пусть 2025-й подарит вам счастье, удачу и исполнение всех желаний! С праздником, дорогие друзья!», – говорится в поздравлении президента Национального олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко.