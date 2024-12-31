Прямой эфир

Белорусское дерби в АХЛ. «Калгари» Соловьёва дома одолел «Абботсфорд» Климовича

31 декабря 2024 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Американской хоккейной лиге состоялось очередное белорусское дерби. «Калгари» Ильи Соловьева дома одолел «Абботсфорд» Данилы Климовича – 4:3, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

У победителей отечественный защитник играл в первой паре обороны, отметился голевой передачей, нанес 2 броска. В нынешнем сезоне в его активе 17 очков и показатель полезности «+15». Он остается лучшим бомбардиром-защитником своей команды. Климович играл на правом фланге второго звена, нанес 3 броска и заработал показатель полезности «0». В сезоне у него 23 поединка и 15 очков. Форвард занимает вторую строку среди лучших снайперов и бомбардиров клуба.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории 500 в Брисбене
31 декабря 2024 11:29

Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории 500 в Брисбене

Соболенко завершает год в статусе первой ракетки мира
30 декабря 2024 19:32

Соболенко завершает год в статусе первой ракетки мира

Белорусские хоккеисты вновь результативно сыграли в юниорской лиге Онтарио
30 декабря 2024 19:20

Белорусские хоккеисты вновь результативно сыграли в юниорской лиге Онтарио