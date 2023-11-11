Даниэла Ждан и Анжелика Жилинская поборются за золото ЧМ по самбо в Армении

В весовой категории до 65 килограммов Даниэла Ждан выйдет на ковер в поединке за золото. За высшую награду сразится также Анжелика Жилинская в весе до 72 килограммов. Поболеть за девушек можно сегодня в вечерней программе турнира. Тогда же за бронзу планетарного форума сразится Александр Круглик, в категории до 88 килограммов. Напомним, в копилке сборной Беларуси уже три бронзовые медали. Их накануне завоевали Владислав Бурдь, Анфиса Копаева и Татьяна Мацко.