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Даниэла Ждан и Анжелика Жилинская поборются за золото ЧМ по самбо в Армении

11 ноября 2023 15:04
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Трое белорусов поборются за медали чемпионата мира по самбо, который проходит в Армении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даниэла Ждан и Анжелика Жилинская поборются за золото ЧМ по самбо в Армении-1

В весовой категории до 65 килограммов Даниэла Ждан выйдет на ковер в поединке за золото. За высшую награду сразится также Анжелика Жилинская в весе до 72 килограммов. Поболеть за девушек можно сегодня в вечерней программе турнира. Тогда же за бронзу планетарного форума сразится Александр Круглик, в категории до 88 килограммов. Напомним, в копилке сборной Беларуси уже три бронзовые медали. Их накануне завоевали Владислав Бурдь, Анфиса Копаева и Татьяна Мацко.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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