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Белорус Алексей Протас завершил сезон в Национальной хоккейной лиге

16 мая 2025 11:35
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Алексей Протас завершил сезон в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его «Вашингтон» проиграл «Каролине» во втором раунде Кубка Стэнли. В пятом противостоянии столичные долгое время держали интригу. Фатальной оказалась концовка третьего периода. За 120 секунд хозяева капитулировали дважды. Как итог – 1:3 в матче и 1:4 в серии. Белорус нынешний гладкий чемпионат смело может занести себе в актив. В регулярке форвард набрал 66 баллов. Это 30 голов и 36 ассистов. Кроме того, Протас побил бомбардирский рекорд среди наших игроков.

# Хоккей # Алексей Протас

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