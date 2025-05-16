Белорус Алексей Протас завершил сезон в Национальной хоккейной лиге

Алексей Протас завершил сезон в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его «Вашингтон» проиграл «Каролине» во втором раунде Кубка Стэнли. В пятом противостоянии столичные долгое время держали интригу. Фатальной оказалась концовка третьего периода. За 120 секунд хозяева капитулировали дважды. Как итог – 1:3 в матче и 1:4 в серии. Белорус нынешний гладкий чемпионат смело может занести себе в актив. В регулярке форвард набрал 66 баллов. Это 30 голов и 36 ассистов. Кроме того, Протас побил бомбардирский рекорд среди наших игроков.