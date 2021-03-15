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Белорус Алексей Протас признан лучшим новичком первого раунда плей-офф КХЛ

15 марта 2021 21:30
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Новости Беларуси. Хоккеист минского «Динамо» Алексей Протас признан лучшим новичком первого раунда плей-офф КХЛ. Доселе игроки «зубров» подобных номинаций не удостаивались, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Алексей Протас признан лучшим новичком первого раунда плей-офф КХЛ-1

В пяти играх розыгрыша Кубка Гагарина 20-летний белорусский форвард забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. За всю историю «Динамо» в КХЛ только один белорус набирал больше Протаса в одном розыгрыше плей-офф – Александр Кулаков в 2011 году.

Первые матчи полуфиналов конференций в КХЛ пройдут уже в среду, 17 марта.

# Хоккей Беларуси # Алексей Протас # Фотофакт

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