Белорус Алексей Протас признан лучшим новичком первого раунда плей-офф КХЛ

В пяти играх розыгрыша Кубка Гагарина 20-летний белорусский форвард забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. За всю историю «Динамо» в КХЛ только один белорус набирал больше Протаса в одном розыгрыше плей-офф – Александр Кулаков в 2011 году.

Первые матчи полуфиналов конференций в КХЛ пройдут уже в среду, 17 марта.