Белорус Алексей Протас помог «Вашингтону» одержать победу в матче НХЛ

Белорус Алексей Протас помог «Вашингтону» одержать победу в матче Национальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Голевая передача нападающего помогла столичной команде обыграть «Ванкувер». При этом Протас ассистировал Пьеру-Люку Дюбуа в овертайме, при победном взятии ворот «Вашингтон» выиграл со счетом 2:1. Белорус провел на льду 19,5 минут – это лучший показатель среди всех форвардов команды. Протас нанес два броска, совершил один силовой прием, коэффициент полезности «+1». Всего в этом сезоне форвард отыграл 41 матч и набрал 36 очков. 23-й поединок в этом сезоне провел защитник «Юты» Владислав Колячонок. Белорус отыграл чуть больше 10 минут, нанес три броска, показатель полезности «-1». «Юта» в итоге уступила «Флориде» со счетом 1:4.