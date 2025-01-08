В «Раубичах» идёт подготовка к чемпионату Союзного государства по биатлону

Чемпионату Союзного государства по биатлону в «Раубичах» быть. Старт наша страна примет в феврале. Турнир под условным названием «Гонка сильнейших» растянется на 11 дней. Несмотря на капризы погоды и практически полное отсутствие снега, лыжня под Минском существует, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В этом убедилась наша съемочная группа, побывав в главном зимнем мультикомплексе страны.

Снежный оазис недалеко от Минска. В Раубичах можно с ветерком прокатиться на лыжах. Здесь готовятся принять ведущих биатлонистов нашей страны и России. Работа на главном стадионе комплекса кипит активно. Основное внимание, безусловно, трассе. Грузовики без устали днями доставляют покров. Пока сделана лишь часть, однако уверяют, запаса снега здесь хватит на все.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Получилось так, что ни одной минуты мы с минусами не упустили. Запас снега есть. На сегодняшний день работает порядка 3 километров трасс, и еще на порядка 2,5-3 тысячи метров запаса снега у нас есть. Поэтому к соревнованиям непосредственно все будет готово.