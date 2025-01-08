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В «Раубичах» идёт подготовка к чемпионату Союзного государства по биатлону

08 января 2025 18:50
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Чемпионату Союзного государства по биатлону в «Раубичах» быть. Старт наша страна примет в феврале. Турнир под условным названием «Гонка сильнейших» растянется на 11 дней. Несмотря на капризы погоды и практически полное отсутствие снега, лыжня под Минском существует, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В этом убедилась наша съемочная группа, побывав в главном зимнем мультикомплексе страны.

В «Раубичах» идёт подготовка к чемпионату Союзного государства по биатлону-2

Снежный оазис недалеко от Минска. В Раубичах можно с ветерком прокатиться на лыжах. Здесь готовятся принять ведущих биатлонистов нашей страны и России. Работа на главном стадионе комплекса кипит активно. Основное внимание, безусловно, трассе. Грузовики без устали днями доставляют покров. Пока сделана лишь часть, однако уверяют, запаса снега здесь хватит на все.

В «Раубичах» идёт подготовка к чемпионату Союзного государства по биатлону-4

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:
Получилось так, что ни одной минуты мы с минусами не упустили. Запас снега есть. На сегодняшний день работает порядка 3 километров трасс, и еще на порядка 2,5-3 тысячи метров запаса снега у нас есть. Поэтому к соревнованиям непосредственно все будет готово.

В «Раубичах» идёт подготовка к чемпионату Союзного государства по биатлону-6

Дистанцию уже вовсю обкатывают юные спортсмены, готовясь к новым стартам. А вместе с ними и любители не упускают возможность покататься на лыжах даже в плюсовую погоду. Капризы небесной канцелярии не помеха. На качество трассы это никак не влияет.

Подробности в видео.

# Биатлон # Союзное государство

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