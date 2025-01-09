В Мельбурне прошла жеребьёвка первого в сезоне теннисного турнира «Большого шлема»

9 января в Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне теннисного турнира «Большого шлема», Открытого чемпионата Австралии, рассказали в программе «СТВ-Спот».

Среди участниц – две белоруски. Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко начнет защиту титула матчем с 84-й ракеткой мира Слоан Стивенс. В своей время американка занимала третье место, в ее коллекции – 8 титулов. Между собой Соболенко и Стивенс играли четыре раза, все матчи остались за белорусской теннисисткой. 22-я ракетка мира Виктория Азаренко на старте турнира встретится с итальянкой Лючией Бронцэтти, занимающей в рейтинге 78-ю позицию. Прежде между собой Азаренко и Бронэтти не играли. Напомним, Открытый чемпионат Австралии стартует в ближайшее воскресенье, 12 января, и продлится до 26 января.